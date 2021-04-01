رئيس الجمهورية يقدم التهاني بمناسبة عيد آكيتو

2021/04/01 | 12:54 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ هنأ رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الخميس، الآشوريين والكلدان والسريان بحلول العام الجديد 6771 حسب التقويم البابلي والآشوري.وكتب صالح على حسابه الشخصي بموقع “تويتر”، قائلا “نُهنئ أبناء شعبنا من الآشوريين والكلدان والسريان بحلول العام الجديد 6771 حسب التقويم البابلي والآشوري ⁧ آكيتو⁩،احد اقدم الأعياد في التاريخ البشري،ليجسد عمق حضارتنا وتنوعها الانساني”.واضاف ان “‏التعايش واحترام التنوع في دولة المواطنة هو المرتكز لبناء دولة مقتدرة ذات سيادة وخادمة لجميع مواطنيها”.

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