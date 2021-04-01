2021/04/01 | 12:55 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العراق يتفق مع شركة عالمية لانشاء مدينة مختصة بتصنيع السفن في ام قصر

أعلنت الشركة العامة لموانئ العراق، الخميس، عن اتفاقها مع شركة هولندية عالمية لإنشاء مدينة مختصة بتصنيع السفن في ام قصر بمحافظة البصرة،بينما اكدت ان البيئة البحرية العراقية اصبحت امنة وقابلة للتطور.

وقال مدير عام الشركة التابعة لوزارة النقل فرحان محيسن الفرطوسي ان “الشركة تسعى للاستثمار في الموانئ من قبل شركات عالمية اهمها (دامن) الهولندية المختصة بمجال صناعة السفن، ويعد وجودها مهما جدا كونها من الشركات المتطورة عالميا”.

واضاف انه “تم الاتفاق على التعاون المشترك مع الشركة لإنشاء مشاريع مستقبلية، اهمها بناء مدينة المسافن الخاصة بتصنيع السفن، وارصفة في أم قصر”، مؤكدا ان “البيئة البحرية العراقية اصبحت آمنة وقابلة للتطور”.

وكشف الفرطوسي في سياق برامج التطوير والبناء الشاملة للموانئ عن “انجاز محطة لاسلكي جديدة حديثة بميناء ام قصر، والتي ستسهم بتوفير الاتصال الآمن بين الشركة وأقسامها”، منوها بأن “العمل حاليا يركز على تطوير البنى التحتية لها وجعلها تواكب حداثة القطع البحرية، فضلا عن اتمام تشييد طريق الدخول الى ميناء ام قصر الجنوبي.

وافصح مدير عام موانئ العراق عن “تحقيق نسب انجاز متقدمة بمشروع المدينة الصناعية لصيانة القطع البحرية التابعة للشركة وجهات محلية واجنبية، عبر التشغيل المشترك ضمن خور عبد الله وباعتماد القرض الياباني، وبواجهة تبلغ مساحتها 1000 متر، وعرض بالمساحة نفسها”.

وبين ان “الاعمال تتضمن بناء حوض جاف عملاق لبناء السفن العملاقة، وورشا لبناء وصيانة السفن التابعة للشركة بشكل دوري”، مشيرا الى “ضرورة انشاء المدينة البحرية لاستيعاب العدد الكبير من القطع البحرية التابعة للشركة، وإجراء عمليات الصيانة عليها”.

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