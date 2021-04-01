صور.. انطلاق مهرجان الربيع الدولي في السليمانية

2021/04/01 | 12:55 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انطلقت فعاليات مهرجان الربيع الدولي، بنسخته الثالثة، يوم الخميس، في طاسلوجة بمدينة السليمانية، وذلك بمشاركة عدة شركات اجنبية.

واوضح حاجي حسن مدير المهرجان لـPUKmedia: ان المهرجان يستمر لمدة 10 ايام، ويضم قسم كبير منه المنتوجات المحلية، اضافة الى مشاركة شركات اجنبية من تركيا وايران ومصر وكرواتيا ودول اخرى

واضاف: ان فعاليات المهرجات تستمر ، بالالتزام بالتعليمات الصحية والوقائية ضد فايروس كورونا، وهو فرصة للمواطنين للحصول على السلع والمنتوجات باسعار مناسبة قبل حلول شهر رمضان.

PUKmedia خاص

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