أمين مخزن ومحامية يتورطان باختلاس ورشوة.. والنزاهة توضح

2021/04/01 | 12:55 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أعلنت هيئة النزاهة، الخميس، عن ضبط أمين مخزن اختلس اكثر من 94 طنا من مادة زراعية، فضلا عن مسك محامية متلبسة بالرشوة من خلال التلاعب بالتقارير الطبية.

واوضحت الهيئة في بيان تلقى NRT عربية، نسخة منه (1نيسان 2021) ان "فريق عمل من مكتب تحقيق الهيئة في محافظة النجف، تمكن من ضبط أمين مخزن الرضوية التابع للشركة العامة للتجهيزات الزراعية في المحافظة ؛ لقيامه باختلاس كميات كبيرة من مادة (كسبة فول الصويا)".

واضاف أن "العملية نفذت استنادا إلى أحكام المادة (315) من قانون العقوبات، وذلك بعد الرصد الميداني للفريق وبعد ورود إخبار للمكتب عبر صندوق الشكاوى"، منوها بأن "التحقيقات الأولية التي أجراها الفريق قادت إلى إثبات وجود نقص في مادة (كسبة فول الصويا) في مخزن الرضوية التابع لفرع الشركة في المحافظة تبلغ كميتها (94) طنا".

واشار البيان إلى ضبط أصل الاوليات التي تثبت ذلك".

من جهة أخرى، تمكن فريق عمل من مكتب تحقيق الهيئة في بابل من "ضبط محامية تقوم بالتلاعب في التقارير الطبية الصادرة عن اللجان الطبية في المحافظة مقابل استحصال مبالغ مالية".

واكد البيان انه "تم تنظيم محضري ضبط أصولين بالعمليتين، ليتم عرضهما رفقة المتهمين والمبرزات المضبوطة على السادة قضاة التحقيق المختصين، لاتخاذ الإجراءات القانونيـة المناسبة بحقهما".

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