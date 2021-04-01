وزير الخارجية العراقي ونظيره السعودي يبحثان تعزيز أطر التعاون المشترك

2021/04/01 | 13:00 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث وزير الخارجية فؤاد حسين ونظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان تعزيز أطر التعاون بين البلدين.

وأكد الجانبان ضرورة وضع السبل الكفيلة بتعميق العلاقات بين بغداد والرياض في ضوء توافر الإرادة القويّة والجادة لدى البلدين لتعزيز أطر التعاون بما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة فيما أشاد الجانبان بالتطور الكبير المتنامي الذي شهدته العلاقات العراقية السعودية.

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