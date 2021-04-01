حقوق الانسان: الادعاء العام يفتح تحقيقاً مع دوائر وزارة الصحة بسبب انتهاكات

2021/04/01 | 13:00 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فتح مجلس القضاء الأعلى تحقيقا مع عدد من دوائر الصحة في قضايا نقص الادوية والية التعامل مع النفايات الطبية إضافة الى الانتهاكات التي تتعلّق بالاعتداءات على الكوادر الصحية.

وقال عضو المفوضية العليا لحقوق الإنسان، علي البياتي، ان جهاز الادعاء العام فتح تحقيقاً مع عدد من دوائر الصحة والبيئة، حسب دعاوى لانتهاكات في الصحة مقدمة من المفوضية العليا لحقوق الإنسان وأضاف البياتي أن الانتهاكات تتعلق باعتداءات على الكوادر الصحية، وعدم قدرة الجهات الرسمية على حمايتهم، ونقص في الأدوية أو خلل في آلية حفظها بشكل صحي، ومخالفة في آلية التعامل مع النفايات الطبية، أو مكافحة التلوث والتسبب فيه، إضافة إلى قضايا أخرى تتعلق بالإهمال للمستلزمات الطبية والأجهزة.

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