تحالف الفتح يوضح تفاصيل مشاركته بالتصويت على الموازنة

2021/04/01 | 13:00 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف تحالف الفتح عن تفاصيل مشاركته في التصويت على موازنة العام الحالي وتمريرها داخل البرلمان وأبرز ما تحقق من أمور إيجابية نتيجة لذلك.

وقال التحالف في بيان انه ارتأى الدخول إلى جلسة البرلمان للمساهمة في إضافة الفقرات التي تخدم المواطن، ولمعرفته بأن الموازنة لن تمرر في حال عدم تصويت الكتل، وهو ما يعطل مصالح وحقوق المواطنين، مشيرا الى عدد من النقاط التي تحققت عبر إقرار الموازنة ومن بينها المتعلقة بحقوق أبناء الحشد الشعبي، ورفع رواتب المستفيدين من شبكة الرعاية الاجتماعية، وتثبيت أصحاب العقود في الوزارات، وإلغاء المواد الخاصة ببيع أصول أملاك الدولة، وخفض القروض السيادية بنسبة ستين بالمئة وغيرها.

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