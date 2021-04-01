العثور على صواعق قنابر هاون ومتفجرات بعملية استباقية ضمن قاطع سامراء

2021/04/01 | 13:00 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد نفذت قوات الشرطة الاتحادية، عملية استباقية عثرت خلالها على صواعق قنابر هاون ومواد تفجير ضمن قاطع عمليات سامراء.وذكر بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “قوة مشتركة من اللواء الثالث عمليات الفرقة الرابعة شرطة اتحادية بالتنسيق مع الجهد الاستخباري ومفارز الأمن الوطني، نفذت عملية تفتيش وتطهير منطقة (بيشكان) ضمن قاطع …

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