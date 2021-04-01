الأمم المتحدة تحذر من حرب أهلية وشيكة في ميانمار

2021/04/01 | 13:06 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]حذرت الأمم المتحدة، الخميس، من احتمال نشوب حرب أهلية على نطاق غير مسبوق في ميانمار.

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