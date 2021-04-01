الحوثيون يعلنون استهداف

2021/04/01 | 13:06 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيون)

اليمنية اليوم الخميس عن تنفيذها هجوما

جديدا بواسطة طائرات مسيرة على ما وصفته

"مواقع حساسة ومهمة" في العاصة السعودية

الرياض.

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