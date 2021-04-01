كورونا يخطف الطبيب اليمني خالد نشوان مخترع جهاز توسيع الشرايين دون عملية جراحية

2021/04/01 | 13:06 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توفى اليوم الخميس، الدكتور والمخترع

اليمني خالد نشوان، متأثراً بإصابته

بفيروس كورونا المستجد عن عمر 50 عاما .

وتمكَّن الدكتور نشوان، من اختراع جهاز

لتوسيع الشرايين المتصلبة دون إجراء

عملية أو تدخل جر

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