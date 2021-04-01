2021/04/01 | 13:06 - المصدر: وكالة نون
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اطلع ممثل المرجع السيستاني الشيخ عبد
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كربلاء:العتبة الحسينية تنجز 90 % من اكبر مستشفى لعلاج امراض السرطان و ممثل السيستاني يطلع على المشروع(فيديو)) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
المهدي الكربلائي على مشروع مستشفى
الامراض السرطانية في كربلاء والذي يعد
من اكبر المشاريع الطبية الرصينة
بالعراق والمنطقة .
وبحسب مسؤولين فنيين لوكالة نون
الخبرية
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كربلاء:العتبة الحسينية تنجز 90 % من اكبر مستشفى لعلاج امراض السرطان و ممثل السيستاني يطلع على المشروع(فيديو)) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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