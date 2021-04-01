كربلاء:العتبة الحسينية تنجز 90 % من اكبر مستشفى لعلاج امراض السرطان و ممثل السيستاني يطلع على المشروع(فيديو)

2021/04/01 | 13:06 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اطلع ممثل المرجع السيستاني الشيخ عبد

المهدي الكربلائي على مشروع مستشفى

الامراض السرطانية في كربلاء والذي يعد

من اكبر المشاريع الطبية الرصينة

بالعراق والمنطقة .

وبحسب مسؤولين فنيين لوكالة نون

الخبرية

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