السجن الشديد لمدة سنتين لمدانين بالرشوة أحدهما يعمل في الهيئة العامة للضرائب

2021/04/01 | 13:06 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصدرت محكمة جنايات الرصافة المختصة بقضايا النزاهة حكمين لمدانين اثنين بالحبس الشديد لمدة سنتين عن جريمة اخذ مبلغ مالي من أحد التجار كرشوة مقابل تخفيض التحاسب الضريبي.

وذكر بيان لمجلس القضاء الاعلى إن محكمة جنايات الرصافة نظرت قضية لمدانين اثنين الاول يعمل أولهما في الهيئة العامة للضرائب وقام بأخذ مبالغ مالي مقداره ثمانية عشر مليون دينار من أحد التجار كرشوة مقابل تخفيض التحاسب الضريبي دون حضوره، بالاتفاق مع احد المعقبين، وقضت بالحبس الشديد على كل واحد منهما لمدة سنتين.

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