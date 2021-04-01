الأمن الوطني يعتقل عصابة للتزوير في البصرة بين افرادها امرأة

2021/04/01 | 13:06 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن جهاز الأمن الوطني القبض على عصابة لتزوير المستمسكات والمعاملات في محافظة البصرة.

وفي تفاصيل العملية قال الجهاز في بيان ان مفارزه في محافظة البصرة، تمكنت من اعتقال أبرز شبكة لتزوير المستمسكات والمعاملات مؤلفة من ستة اشخاص بينهم امرأة، يعملون على استدراج كبار السن والنساء وايهامهم بالترويج لمعاملات الرعاية الاجتماعية مقابل استحصال مبالغ مالية متفاوتة، مشيرا الى ضبط مجموعة كبيرة من الاوراق الثبوتية فضلا عن هويات للتقاعد وجوازات سفر مزورة كانت بحوزة العصابة.

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