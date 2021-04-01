النيابة العامة الإماراتية تحذر من تداول ’كذبة أبريل’

2021/04/01 | 13:07 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

حذرت النيابة العامة، في دولة الإمارات العربية المتحدة، الخميس، من أن تداول الشائعات في إطار ما يعرف بـ“كذبة أبريل“ يعرّض المتورطين فيه إلى المساءلة القانونية.

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وما يعرف بـ“كذبة أبريل“ عبارة عن تقليد في بعض المجتمعات، إذ يتفنن الناس في صناعة المقالب لبعضهم، في الأول من شهر أبريل/ نيسان من كل عام، وذلك بهدف الفكاهة.

وجاء في بيان للنيابة العامة نشرته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية، وتابعها "ناس" (1 نيسان 2021)، أنها ”تحذر من مغبة الوقوع تحت طائلة المساءلة القانونية نتيجة الانجراف وراء إطلاق الإشاعات الكاذبة وصناعة المقالب التي تلحق أضرارا بالمجتمع بسبب ما يعرف بكذبة أبريل“.

وأوضحت الوكالة أن النيابة العامة ”أشارت إلى أن الإشاعات تؤثر سلبا في المجتمع وتضر بالمصالح العامة، وتبث الروح السلبية وتكدر الأمن العام“ مؤكدة أن إطلاقها ”جريمة يعاقب عليها القانون“.

وأضافت أن القانون ”يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من أذاع عمدا أخبارا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو بث دعايات مثيرة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة“.

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