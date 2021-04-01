2021/04/01 | 13:07 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني اعلنت مفوضية الانتخابات، اليوم الخميس، عن تمديد فترة تحديث سجل الناخبين البايومتري 15 يوماً اضافياً، ولغاية 15-4-2021.وقالت المفوضية في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، إن “مفوضية الانتخابات قررت تمديد فترة […]

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