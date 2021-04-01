بولندا تسجل أكثر من 35 ألف إصابة جديدة بكورونا

2021/04/01 | 13:08 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أظهرت بيانات وزارة الصحة البولندية اليوم الخميس، رقما قياسيا بلغ 35251 حالة إصابة جديدة بكورونا، في الوقت الذي تكافح فيه البلاد موجة ثالثة من الوباء دفع خدماتها الصحية إلى حدودها القصوى.وفي المجموع أبلغت بولندا التي يبلغ عدد سكانها 38 مليون نسمة عن 2.356.970 حالة إصابة بفيروس كورونا و53665 حالة وفاة في البلاد.وأوضح المسؤولون في بولندا، قبل أيام أن هذه “الموجة الثالثة” من الوباء مدفوعة بنوع الفيروس شديد العدوى الذي تم اكتشافه لأول مرة في بريطانيا، والذي يسبب الآن معظم حالات الإصابة الجديدة.

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