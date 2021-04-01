نشاط المصانع في منطقة اليورو يرتفع لمستوى قياسي خلال مارس

2021/04/01 | 13:14 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: نما النشاط الصناعي في منطقة اليورو بوتيرة قياسية خلال الشهر الماضي، مع ارتفاع الطلب المحلي والخارجي، لكن لا تزال الاضطرابات في سلاسل التوريد تكبح

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