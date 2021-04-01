إجرام بغداد تلقي القبض على عصابة متخصصة بسرقة السيارات

2021/04/01 | 13:21 - المصدر: السومرية نيوز

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ألقت مفارز مكافحة إجرام بغداد القبض على عصابة مكونة من ثلاثة متهمين متخصصين بسرقة السيارات في بغداد.

وبينت المديرية في بيان تلقته "السومرية نيوز" أنه تم تشكيل فريقا للعمل من مكتب مكافحة سرقة سيارات الكرخ للمباشرة بالتحري وجمع المعلومات ومقاطعتها.حيث أثمرت بالتوصل لأحد أفراد العصابة والقبض عليه، وبعد التحقيق معه وبدلالته تم القبض على المتهمين الآخرين تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم لينالوا جزاءهم العادل.

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