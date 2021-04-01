بعملية استخبارية.. مكافحة الإرهاب يطيح بـ ’’أمير قاطع دجلة’’ في تنظيم داعش

2021/04/01 | 13:22 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة:بناءً على توجيهات السيد القائد العام للقوات المسلحة، ومن خلال المتابعة المستمرة والتدقيق والمطابقة وجمع المعلومات وبكمين نوعي إستند على جُهد إستخباري، جهاز مُكافحة الإرهاب يُلقي القبض على ما يسمى " أمير قاطع دجلة " المُنصب حديثًا بعد مقتل الأمير السابق بعملية ( عين الجحش ) .

يتبع.



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