الوفد العراقي يغادر جدة السعودية بعد أداء مناسك العمرة

2021/04/01 | 13:22 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

غادر رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، مدينة جدة التي وصل إليها صباح اليوم رفقة الوفد الحكومي العراقي، لأداء مناسك العمرة.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية، بأن "دولة مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء في جمهورية العراق غادرة جدة اليوم".

وأضافت، أنه "كان في وداعه بمطار الملك عبدالعزيز الدولي صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، وأمين محافظة جدة صالح بن علي التركي".

وأوضحت، أن "سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية العراق عبدالعزيز الشمروخي، ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء صالح الجابري، ومدير مطار الملك عبد العزيز الدولي عصام نور، ومدير مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد بن عبدالله بن ظافر كانوا في وداعه أيضا".

يتبع.



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