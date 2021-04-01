’’تفادياً لتكرار تجربة سابقة’’ .. كتلة نيابية تبرر قرار حل البرلمان قبل أيام من الانتخابات

2021/04/01 | 13:22 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

علق رئيس كتلة بيارق الخير النيابية، النائب محمد الخالدي، اليوم الخميس (1 نيسان 2021)، على قرار حل مجلس النواب قبل اجراء الانتخابات النيابية المبكرة بأيام.

وقال الخالدي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "قرار مجلس النواب القاضي بحل نفسه قبل إجراء الانتخابات النيابية المبكرة في تشرين الاول المقبل بأيام، ليس فيه مخالفة قانونية"، مضيفاً: "بل هو إجراء صحيح، الهدف منه عدم خلق أي فراغ تشريعي في البلاد".

وتابع الخالدي: "كيف سيكون الوضع إذا حل المجلس قبل الانتخابات بشهرين، وبعدها جاء قرار الحكومة بعدم القدرة على إجراء الانتخابات في موعدها؟، لذا فأن من مصلحة الجميع حل البرلمان قبل أيام فقط من بدء الاقتراع".

وشدد بالقول: "من المهم أن تبقى السلطة التشريعية قائمة، في مراقبة أداء الحكومة، وأجهزتها التنفيذية، قبل إجراء الانتخابات".

ونبه إلى أن "القرار جاء لتفادي وقوع الخطأ ذاته في حل مجالس المحافظات قبل أكثر من عام، ما أدى إلى فقدان وجود الرقابة على اداء المحافظين، كون مجلس النواب لا يمكنه أن يكون رقيباً على ادائهم".

وقرر مجلس النواب في آخر جلساته، التصويت على حل المجلس قبل 3 أيام من اجراء الانتخابات المبكرة.وقالت الدائرة الاعلامية للمجلس في بيان، ان "مجلس النواب، على حل نفسه في تأريخ 2021/10/7 على أن تجري الانتخابات في موعدها المحدد بتأريخ 2021/10/10".

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