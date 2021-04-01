الأمن الروسي يحبط عملية إرهابية غرب موسكو

2021/04/01 | 13:25 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مراسل قناة الحرة أن الأمن الروسي يحبط عملية "إرهابية" في مقاطعة تفيرسكويه غرب العاصمة موسكو.

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