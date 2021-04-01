رئيس الجمهورية يهنىء الاشوريين والكلدانيين والسريان في عيد آكيتو

2021/04/01 | 13:26 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح، يوم الخميس، تهنئة إلى الآشوريين والكلدانيين والسريان في العراق والعالم بحلول رأس السنة البابلية الآشورية وعيد أكيتو.

وجاء في نص التهنئة:

"نُهنئ أبناء شعبنا من الآشوريين والكلدان والسريان بحلول العام الجديد 6771 حسب التقويم البابلي والآشوري ‎آكيتو، احد اقدم الأعياد في التاريخ البشري،ليجسد عمق حضارتنا وتنوعها الانساني.

التعايش واحترام التنوع في دولة المواطنة هو المرتكز لبناء دولة مقتدرة ذات سيادة وخادمة لجميع مواطنيها".

PUKmedia عن المكتب الاعلامي لرئاسة الجمهورية

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