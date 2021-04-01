جهاز مكافحة الإرهاب يلقي القبض على “أمير قاطع دجلة”

2021/04/01 | 13:36 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة يحيى رسول، اليوم الخميس، القبض على ما يسمى “امير قاطع دجلة” خلال كمين أمني.وقال رسول في بيان، إنه “بناءً على توجيهات السيد القائد العام للقوات المسلحة، ومن خلال المتابعة المستمرة والتدقيق والمطابقة وجمع المعلومات وبكمين نوعي إستند على جهد إستخباري، جهاز مُكافحة الإرهاب يُلقي القبض […]

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