الشباب والرياضة توجه 4 دوائر لتهيئة متطلبات ملف خليجي 25

2021/04/01 | 13:38 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، الخميس، عن مواصلة جهودها لتهيئة جميع الأمور اللازمة لاستضافة البصرة لخليجي 25، واستقبال وفد الاتحاد الخليجي، الذي سيتفقد المنشآت الرياضية والخدمية في البصرة.

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وقال مدير قسم الإعلام والاتصال الحكومي في الوزارة موفق عبد الوهاب، للوكالة الرسمية، وتابعه "ناس" (1 نيسان 2021)، إن "الوزارة وجهت وفداً من أربع دوائر وهي الدائرة الهندسية ودائرة شؤون المحافظات والاقاليم ودائرة التربية البدنية ودائرة العلاقات فضلاً عن دائرة الإعلام والاتصال الحكومي من أجل تهيئة متطلبات زيارة وفد لجنة دارسة ملفات خليجي 25 الذي سيصل يوم الاحد المقبل الى البصرة".

واضاف عبد الوهاب ان "الوزير عدنان درجال وجَّه جميع الدوائر بالحرص على الاستعداد الأمثل لهذا العرس الكروي الذي لطالما كان حلم الجماهير العراقية"، مؤكداً أن "جميع المتطلبات سيتم توفيرها لتظهر محافظة البصرة الفيحاء بالشكل الذي يليق باستضافة هذا الحدث الجماهيري الكبير".

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