طيران الجيش يدمر مضافات لداعش في صلاح الدين

2021/04/01 | 13:38 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اليوم الخميس، ان طيران الجيش العراقي دمر مضافات لداعش في صلاح الدين.وقال اللواء يحيى رسول في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “تمكن أبطال طيران الجيش من تدمير ثلاثة دراجات نارية وأربعة مضافات ونفق ومقطورة ماء أثنان ومولد ديزل لعصابات ‫داعش‬ الارهابية”.وأوضح، …

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