العلاقات الخارجية النيابية تدعو الى تنشيط عمل اللجنة الاقتصادية بين بغداد والرياض

2021/04/01 | 13:42 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعت لجنة العلاقات الخارجية النيابية إلى تنشيط عمل اللجنة الاقتصادية المشتركة بين العراق والمملكة العربية السعودية والتي تضم وزراء عدة من كلال البلدين.

وقال رئيس اللجنة ظافر العاني إن السعودية دولة اقتصادية مهمة وأن التعاون معها سيعود بفوائد سياسية واقتصادية واستثمارية وامنية مشيرا الى أن التعاون مع الرياض بحاجة الى قرار وأن تعزيز علاقات العراق الخارجية تعني عودة البلاد الى ممارسة دورها الطبيعي في علاقاتها مع الدول العربية.

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