زوجة بايدن تترك البيت الأبيض وتعود لوظيفتها كأستاذة بالجامعة

2021/04/01 | 13:42 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت وسائل اعلام أميركية عن عودة السيدة الأولى في البيت الأبيض جيل بايدن العودة الى عملها كتدريسية في احدى الجامعات.

وقال الاعلام الأميركي ان عودة زوجة الرئيس الأميركي الى عملها في كلية مجتمع شمال فيرجينيا تطلبت شهورًا من التفاوض، لتكون بذلك أول زوجة لرئيس أميركي في التاريخ تشغل وظيفة بدوام كامل خارج للبيت الأبيض.

وكانت جيل بايدن قد صرحت بعد أسبوع من تولي زوجها منصب الرئاسة بأنها أستاذة للغة الإنكليزية وليست السيدة الأولى للبلاد.

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