رئيس الوزراء العراقي يزور الرياض سعيا لتبديد المخاوف الأمنية لدى المملكة

2021/04/01 | 13:47 - المصدر: فرانس 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

في زيارة مرتقبة منذ وقت طويل تحمل طابعا اقتصاديا وأمنيا، قال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بعد اجتماعه الأربعاء بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في الرياض إن بلاده لن تكون نقطة انطلاق لأي هجوم على السعودية، وذلك ردا على شكوك بشأن انطلاق طائرات مسيرة استهدفت القصر الملكي في الرياض في كانون الثاني/يناير الماضي من العراق.



وتهدف زيارة الكاظمي أيضا إلى "تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثمار"، و"استكشاف طرق تعزيز الاستقرار الإقليمي".

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