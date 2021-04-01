مكافحة الارهاب تقبض على داعشي برتبة “أمير قاطع دجلة”

2021/04/01 | 13:47 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني اعلن جهاز مكافحة الارهاب، اليوم الخميس، القبض على داعشي برتبة “أمير قاطع دجلة”.وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، يحيى رسول، في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، إنه “بناءً على […]

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