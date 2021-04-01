زيدان والسعدي يبحثان تذليل العقبات التي تواجه المحامين أثناء ممارسة مهامهم

2021/04/01 | 13:49 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان ونقيب المحامين العراقيين ضياء السعدي، اليوم الخميس، تذليل العقبات التي تواجه المحامين أثناء ممارسة مهامهم.

وقال المركز الاعلامي للمجلس في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع): ان "رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان استقبل صباح اليوم نقيب المحامين العراقيين ضياء السعدي".

واضاف ان "الجانبين بحثا تذليل العقبات التي تواجه المحامين أثناء ممارسة مهامهم والتأكيد على ابراز أهمية دور المحامين في الدفاع عن حقوق موكليهم".

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