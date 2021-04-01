عن نوال السعداوی (الصوت الذی زلزل عروش المقدسات) - هلالە رافع

2021/04/01 | 13:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#هلالە_رافع الصوت الذی-;- زلزل عروش المقدساتشكلت نوال السعداوی-;- عامل خطر فی-;- وجە-;- المنظومات السی-;-اسی-;-ە-;- والاجتماعی-;-ە-;- فی-;- الشرق الآوسط.فهي کانت من أوائل الکتاب و المفکری-;-ن ــ و بالاخص النساء منهم ــ الذين تصدوا في كتاباتهم للثالوث المحرم (الجنس، الدی-;-ن و الدولة).



وقد أهتمت السعداوي بإشكالية المحرمات وركزت على الجنس، حيث صدر کتابها ......





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