ألبير كامو (1913 - 1960) - غازي الصوراني

2021/04/01 | 13:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#غازي_الصوراني 1/4/2021روائي وفيلسوف فرنسي، ولد ونشأ في الجزائر، انتمى إلى الحزب الشيوعي عام 1935، ولكنه تركه بعد سنة، لكنه شارك في مقاومة المحتل النازي في إطار المقاومة الفرنسية، نشر عام 1942 رواية "الغريب"، وفي العام التالي "أسطورة سيزيف"، تعرف إلى سارتر وتعاون معه إلى يوم القطيعة بينهما على 1951 الذي أصدر فيه "الإنسان المتمرد".يعتبر كامو ممثلاً للوجودية الملحدة، "تشكلت آراؤه تحت تأثير "شوبنهور ......





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