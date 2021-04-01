زيدان يبحث مع السعدي تذليل العقبات التي تواجه المحاميين

2021/04/01 | 13:52 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، اليوم الخميس، مع نقيب المحامين العراقيين ضياء السعدي تذليل العقبات التي تواجه المحامين أثناء ممارسة مهامهم.وذكر المركز الإعلامي للمجلس في بيان، ان “رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان استقبل، صباح اليوم، نقيب المحامين العراقيين ضياء السعدي”.واضاف انه “بحث معه تذليل العقبات التي تواجه […]

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