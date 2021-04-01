النجف: 4 وفيات بكورونا و240 إصابة خلال يوم واحد

2021/04/01 | 13:53 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- النجف

أعلنت دائرة صحة محافظة النجف، اليوم الخميس (01 نيسان 2021)، الموقف الوبائي لفايروس كورونا في المحافظة خلال الـ 24 ساعة، الذي أظهر تسجيل 240 إصابة جديدة بفيروس كورونا و4 حالات وفاة.

وذكرت الدائرة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "2105 فحوصات مختبرية أُجريت لحالات مشتبه بها (1353 بطريقة PCR و752 بطريقةRapid Tests )، أظهرت إصابة 240 شخصاً بفيروس كورونا، وشفاء 345 آخرين، مع تسجيل 4 حالات وفاة".

وأوضح البيان، أن "من بين الإصابات الجديدة (16) إصابة لمنتسبي دائرة صحة النجف، ليرتفع العدد الكلي للمصابين من المنتسبين منذ ظهور الوباء إلى 3552 شخصاً".وأشار البيان إلى أن "مجموع الإصابات الكلي بالفيروس في المحافظة ارتفع إلى 46123، ومجموع حالات الشفاء بلغ 39698، بينما زاد عدد الوفيات الكلي إلى 433، ومجموع الحالات تحت العلاج 5992".

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