مصرع شخص باندلاع حريق في واسط

2021/04/01 | 13:53 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- واسط

لقي مواطن في محافظة واسط، الخميس (1 نيسان 2021)، مصرعه جراء اندلاع حريق في "كشك" لبيع المواد الغذائية.

وقال مراسل (بغداد اليوم)، إن مواطناً في محافظة واسط لقي مصرعه إثر حريق اندلع في "كشك" لبيع المواد الغذائية يعمل فيه وسط المدينة.

وأضاف، أن الدفاع المدني تمكنت من إخماد الحريق، ومنع انتقاله إلى بقية الأكشاك والمحال التجارية، فيما فتحت الشرطة تحقيقاً لمعرفة أسباب الحادث.

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