المالية النيابية تكشف تفاصيل التغييرات التي جرت للموازنة

2021/04/01 | 13:54 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

اكدت اللجنة المالية النيابية، الخميس، تفاصيل الموازنة العامة التي أقرها مجلس النواب بعد مباحثات ماراثونية.

وقال عضو اللجنة جمال كوجر في حديث صحفي، إن "اللجنة عملت على تخفيض مبلغ الإنفاق من 164 إلى 129 تريليوناً وتخفيض العجز المالي بقانون الموازنة من 71 تريلونياً إلى 28 تريليون دينار".

وأضاف أن "اللجنة المالية عقدت أكثر من 45 جلسة وقامت بأجراء 55 لقاءً استضافت الوزراء والوكلاء والمحافظين والمسؤولين في الدولة لمناقشة النفقات التشغيلية والاستثمارية بقانون الموازنة".

وبين كوجر، إن "اللجنة قامت بالفترة السابقة بتعديل اغلب مواد قانون الموازنة وأصبحت مسودة الموازنة التي صوت عليها مجلس النواب مختلفة عن المرسلة من الحكومة".

واكد عضو اللجنة المالية، أن "البرلمان صوت على إن يكون سعر برميل النفط 45 دولارا بدلا عن 42 دولارا وتثبيت سعر صرف الدولار إما الدينار العراقي، مثلما كانت مرسلة من قبل الحكومة".

وبشان تأخير التصويت على الموازنة، أوضح كوجر، إن "الخلافات السياسية هي من أخرت التصويت على قانون الموازنة، فضلا عن المزايدات الانتخابية لبعض الكتل ومطالبتهم بمطالب تعجيزية".

وكان مجلس النواب صوت، مساء أمس الأربعاء، على قانون الموازنة العامة للعام 2021 بعد تأخر دائم ثلاثة أشهر داخل القبة البرلمانية.

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