باستخدام 4 طائرات مسيرة.. الحوثيون يعلنون استهداف مواقع حساسة في الرياض

2021/04/01 | 13:56 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن المتحدث باسم جماعة الحوثي استهداف مواقع حساسة في العاصمة السعودية الرياض، باستخدام 4 طائرات مسيرة.

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