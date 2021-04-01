اللواء رسول يعلن القبض على ما يسمى “امير قاطع دجلة”

2021/04/01 | 13:56 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني اعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء يحيى رسول، اليوم الخميس، القبض على ما يسمى “أمير قاطع دجلة”.وقال رسول، في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، إنه “بناءً على توجيهات […]

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