الاتحاد الوطني: لن ندخر جهدا من اجل خدمة شعب كوردستان

2021/04/01 | 13:57 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هنأت رئاسة الاتحاد الوطني الكوردستاني، شعب العراق وجماهير كوردستان بمناسبة التصويت على مشروع قانون الموازنة لعام 2021.

وجاء في نص التهنئة:

نهنىء شعب العراق وجماهير كوردستان بمناسبة التصويت على قانون الموزانة العراقية لعام 2021.

ان التصويت على الموازنة بداية مهمة لانهاء الخلافات كما يساعد على حل المشاكل والتقريب والعمل المشترك بين حكومة اقليم كوردستان والحكومة الاتحادية، متمنين ان يكون مبعثا لتحسين الاوضاع المالية والاقتصادية في العراق وتحسين الاوضاع المعيشية للمواطنين في كوردستان.

ان التصويت على مشروع قانون الموازنة، اوضح للجميع، ان العمل المشترك والحوار، اكثر خدمة وضمانا الحقوق المشروعة لشعبنا.

ان رئاسة الاتحاد الوطني الكوردستاني تشكر جميع القوى والاطراف التي دعمت وساندت الاتحاد الوطني الكوردستاني للوصل الى هذه المرحلة المهمة، التي نأمل ان تكون اساسا للتفاهم اكثر وحل جميع المشاكل العالقة.

ان رئاسة الاتحاد الوطني الكوردستاني تعرب عن شكرها لوفد حكومة اقليم كوردستان المفاوض برئاسة قوباد طالباني لجهوده المستمرة من اجل انجاح المفاوضات.



ولن تنسى دورهم التاريخي المهم كنموذج للمفاوضات الناجحة.



كما تشكر الكتل الكوردستانية، خاصة كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني، وعملها الدؤوب من اجل استقرار اقتصاد العراق وخدمة شعب كوردستان.

ان الاتحاد الوطني الكوردستاني لن يدخر جهدا لفك العقد العمياء وتجاوز مرحلة صعبة، من اجل المصلحة العامة

ان هذا النجاح رد لجميع الشكوك والاتهامات امام الدور التاريخي والاساسي للاتحاد الوطني الكوردستاني ومكانته على الخارطة السياسية في العراق وكوردستان.

اننا في رئاسة الاتحاد الوطني الكوردستاني، نجدد العهد، بتسخير جميع دبلوماسيتنا، من اجل معالجة المشاكل العالقة مع الحكومة الاتحادية من اجل تحقيق الحقوق المشروعة لشعبنا وتوفير الحقوق والمستحقات.

PUKmedia ترجمة

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