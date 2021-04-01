محتجو ذي قار يعتدون على رتل للعامري والخزعلي ويرفضون زيارتهم للمحافظة (صور)

2021/04/01 | 13:57 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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افاد مراسلنا في محافظة ذي قار، الخميس، ان محتجو قضاء سوق الشيوخ قاموا بالاعتداء على رتل الامين العام لمنظمة بدر هادي العامري والامين العام لعصائب اهل الحق قيس الخزعلي، رافضين زيارتهم الى القضاء.

وقال مراسلنا (1 نيسان 2021)، ان "المحتجين قاموا بالاعتداء على رتل العامري والخزعلي وتكسير زجاج عجلاتهم"، مضيفا ان "المحتجين قاموا بحرق الايطارات في الشوارع المؤدية الى مدينة الناصرية، تنديدا بزيارتهم الى قضاء سوق الشيوخ في محافظة ذي قار".

واشار مراسلنا، ان "عشائر قضاء سوق الشيوخ عقدت اليوم الخميس مؤتمرها السنوى بمناسبة ذكرى فتوى الجهاد الكفائي الذي دعت اليه المرجعية الدينية وحضره عدد من شيوخ عشائر الوسط والجنوب وعدد من القادة السياسيين وشخصيات من الحشد الشعبي ".

وبين مراسلنا ان "الشيخ عبد العظيم العجلي عقد مؤتمرا في مضيف الشيخ ظاهر ال اعجيل الحجامي شيخ عموم عشائر حجام بقضاء سوق الشيوخ وحضره عدد كبير شيوخ عشائر والوسط والجنوب وقادة من الحشد الشعبي ابرزهم امين عام عصائب اهل الحق قيس الخزعلي وكذلك هادي العامري امين عام منظمة بدر وممثلون عن المجلس الاعلى".

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