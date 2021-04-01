2021/04/01 | 13:59 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نجم اسود الرافدين ينافس على جائزة الافضل في الاسبوع الآسيوي

ينافس نجم المنتخب الوطني بكرة القدم، علاء مهاوي، على جائزة افضل لاعب في اسبوع التصفيات الاسيوية.

واختار الاتحاد الاسيوي عشرة لاعبين فرضوا حضورهم بقوة خلال مباريات هذا الأسبوع، سواء من خلال الحضور الميداني المميز أو تسجيل الأهداف وصنعها.

وكتب الاسيوي عن مهاوي: ” خلال المباراة الودية لمنتخب العراق أمام أوزبكستان، برز علاء مهاوي الذي تولى مهمة مراقبة النجم جلال الدين مشاريبوف، ونجح بشكل واضح في الحد من خطورته على الجهة اليسرى”.

واضاف “إلى جانب مساهماته الكبيرة في الجانب الدفاعي، فقد أسفرت تسديدة مهاوي بعيدة المدى عن التمهيد لتسجيل هدف الفوز”، مبيناً ان “مهاوي لعب 90 دقيقة وقطع الكرة 8 مرات، استعاد الكرة 15 مرة”.

وينافس مهاوي على اللقب كل من علي مبخوت (الإمارات) و محمد مونتاري (قطر) و يويا أوساكو (اليابان) و سردار أزمون ( إيران) وصالح الشهري (السعودية) و محمد مرهون ( البحرين) و موسى التعمري (الأردن) وأليشير جليلوف (طاجيكستان) و كيران تشيمجونغ (نيبال).

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