انتشال جثة بعد حريق في 'كشك' لبيع المواد الغذائية في واسط (صور)

2021/04/01 | 14:28 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اندلع حريق، الخميس، داخل أحد "اكشاك" بيع المواد الغذائية في محافظة واسط.

وذكرت الدفاع المدني في بيان تلقى NRT عربية نسخة منه ( (1 نيسان 2021)، ان "فرقها في مركز الكوت تمكنت من اخماد حادث حريق نشب في كشك لبيع المواد الغذائية في منطقة الخاجية حيث تمكنت الفرقة من إخماد النيران والحد من توسعها".

وأضاف الدفاع المدني انه" تم انتشال جثة صاحب الكشك من داخله ونقله الى الطب العدلي في مستشفى الزهراء التعليمي".

واكد البيان أن "التحقيقات جارية لمعرفة سبب الحادث ويحدد من قبل الادلة الجنائية لقاطع المسؤولية".

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