النائب الأول لرئيس النواب العراقي يكشف أبرز بنود الموازنة الاتحادية لعام 2021

2021/04/01 | 14:32 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: كشف النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي، حسن كريم الكعبي، عن أبرز البنود التي تم إقرارها في الموازنة العامة الاتحادية لعام 2021م.وذكر المكتب الإعلامي للنائب الأول لرئيس مجلس النواب، عبر "تويتر"، أن أهم الفقرات التي تم تضمينها في مشروع …

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