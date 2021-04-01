سعر الذهب يرتفع عالمياً مع هبوط طفيف للدولار

2021/04/01 | 14:32 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ارتفع سعر التسليم الفوري للذهب عالمياً خلال تعاملات اليوم الخميس، مع هبوط هامشي للدولار الأمريكي، وقبل بيانات اقتصادية.

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