2021/04/01 | 14:33 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأخبار المحلية

الخميس 1 أبريل 2021 | 02:31 مساءً

| عدد القراءات : 6

صحة كردستان تقرر إجراء فحص كورونا للمصابين بالمجان

أعلنت وزارة صحة إقليم كردستان، الخميس (1 نيسان 2021)، إجراء فحص فيروس كورونا للمصابين والمشتبه بهم مجاناً، في حين أشارت إلى تخفيض أسعار إجراء الفحص في العيادات الاستشارية والمستشفيات الأهلية.

وقالت الوزارة في بيان إنها "قررت إجراء فحوصات للمصابين بفيروس كورونا والمشتبه بهم مجاناً في المستشفيات الحكومية".

وأضافت أنه "تم تخفيض سعر فحص كورونا في العيادات الاستشارية الحكومية، خلال فترة ما بعد الدوام الرسمي من 60 ألف دينار إلى 40 ألف دينار".

وتابعت أنه تم "تحديد سعر الفحص في مستشفيات ومختبرات القطاع الخاص من 90 ألف دينار إلى 50 ألف دينار".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صحة كردستان تقرر إجراء فحص كورونا للمصابين بالمجان) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صحة كردستان تقرر إجراء فحص كورونا للمصابين بالمجان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق).