سيطرة نسائية على الترشيحات لجوائز “بريت” البريطانية 

2021/04/01 | 14:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دوا ليبا في كانون الثاني/يناير 2020 في حفل توزيع جوائز “غرامي” بنسختها الثانية والستين في لوس أنجليس © ا ف ب/ارشيف فاليري ماسون لندن (أ ف ب) – تصدرت المغنيتان دوا ليبا وسيليست وكاتبة الأغنيات والشاعرة أرلو باركس الأربعاء قائمة الترشيحات لجوائز “بريت” البريطانية لموسيقى البوب ، إذ تُنافس كل منهن في ثلاث […]

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