2021/04/01 | 14:39 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ تجاوزت حصيلة الإصابات اليومية الجديدة بفيروس كورونا في روسيا خلال الساعات الـ24 الماضية مجددا عتبة التسعة آلاف، وبلغت أعلى مستوى لها منذ سبعة أيام.وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة تفشي الفيروس التاجي في روسيا اليوم الخميس أنها سجلت خلال آخر 24 ساعة 9169 إصابة جديدة بالعدوى (مقابل 8275 إصابة في اليوم السابق)، ما يمثل أكبر حصيلة منذ 25 مارس الماضي.وتتوزع الإصابات الجديدة بين 84 من أصل أقاليم روسيا الـ85 (باستثناء دائرة تشوكوتكا ذاتية الحكم الواقعة في أقصى شمال البلاد)، ويعود أكبر عدد منها إلى العاصمة موسكو (2151 حالة)، وثاني أكبر مدن البلاد سان بطرسبورغ (710 حالات).وارتفعت […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إصابات كورونا في روسيا تعاود الارتفاع وتتخطى حاجز الـ9000 عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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