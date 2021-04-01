الصحة تطلق إستمارة التعيينات المركزية

2021/04/01 | 14:44 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، إطلاق الاستمارة الألكترونية الخاصة بتوزيع الملاكات الطبية والصحية والتمريضية من خريجي العام الدراسي 2019-2020.وقالت الوزارة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “استنادا لتوجيهات وزير الصحة والبيئة حسن محمد التميمي، ومن أجل رفد مؤسساتنا الصحية بالملاكات الطبية والصحية والتمريضية واستنادا الى قانون تدرج ذوي المهن …

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